Eine Rote Karte schockt den TSV Meitingen nicht

Plus Der TSV Meitingen ist 85 Minuten in Unterzahl, feiert aber dennoch einen 3:1-Sieg im Ecknach.

Trotz einer 85-minütigen Unterzahl und einem 0:1-Rückstand nach vier Minuten ließ sich der TSV Meitingen nicht schocken und fügte dem VfL Ecknach mit 3:1 die dritte Niederlage in Folge zu.

Spielertrainer Michael Eibel war nach dem Schlusspfiff etwas ratlos. „Das Spiel geht gut los für uns mit der Roten Karte und der Führung. Vielleicht hat sich der ein oder andere von nach der Roten Karte und der frühen Führung zu sicher gefühlt.“