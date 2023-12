Eine Trainerin für den TSV Gersthofen

Plus CR7 und Harry Kane kommen 2024 in den Kreis. Horgau macht Saudi-Arabien Konkurrenz. Ein Aystetter wird Bundestrainer. Unsere nicht ganz ernst gemeinte Vorschau auf das neue Jahr.

Das Jahr 2024 wirft seine Schatten voraus. Deutschland steckt im Schuldensumpf. Das wirkt sich auch auf den Fußball aus. Dennoch werden uns unsere heimischen Kicker auch im neuen Jahr nicht im Stich lassen, was Schlagzeilen betrifft. Harry Kane und Cristiano Ronaldo verdienen bald ihr Geld im Augsburger Land. Ein paar Gedankenspiele, die in Erfüllung gehen könnten.