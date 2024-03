Fußball

20.03.2024

Elf der Woche: SV Gablingen stellt acht Kicker

Plus Der SV Gablingen ist in der Elf der Woche der Kreisklasse und der B-Klasse stark vertreten

Von Oliver Reiser

Auch die „Elf der Woche“ hat ihren Winterschlaf beendet. Zum Start in die Restsaison wurde bereits wieder in einigen Ligen eine Auswahl der besten Spieler generiert. Es ist zwar nur eine Spielerei, aber sie erfreut sich nach wie vor größter Beliebtheit: die „Elf der Woche“ auf unserem Onlineportal FuPa. Dabei können alle unter FuPa.net abstimmen, wer für eine Nominierung infrage kommt. Ob mit einem Viererpack, durch starke Abwehraktionen oder Glanzparaden. Diese „Elf der Woche“ bildet an jedem Spieltag die besten Kicker der jeweiligen Ligen ab.

In der Bezirksliga Nord wurde Maximilian Reitmeier vom FC Horgau nominiert, der beim 1:0-Sieg gegen den TSV Meitingen den Treffer des Tages erzielt hat. Im Team der Bezirksliga Süd steht Torjäger Stefan Simonovic vom SV Cosmos Aystetten, der beim 3:0 gegen den TSV Ottobeuren einen Doppelpack geliefert hat. Während es für Reitmeier die erste Nominierung ist, hat Simonovic schon sechsmal den Sprung in die Elf der Woche geschafft.

