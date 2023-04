Plus Der Tabellenzweite FC Ehekirchen nutzt zwei von drei Strafstoßgeschenken zum 2:0-Sieg beim verbesserten TSV Gersthofen.

Deutlich verbessert zeigte sich der TSV Gersthofen im Vergleich zum jüngsten 1:1 im Kellerduell der Landesliga Südwest gegen den TV Erkheim. Aufgrund von einer Elfmeterflut im Dauerregen musste man sich dem FC Ehekirchen trotzdem geben. Der Tabellenzweite nutzte zwei von drei völlig unnötig verursachten Elfmetern zum glanzlosen 2:0-Auswärtssieg.

Glanzlos deshalb, weil die 22 Akteure zunächst Schwierigkeiten hatten, sich auf dem teilweise überfluteten Rasen auf den Beinen zu halten. Bis zur zehnten Minute hatte es aus Eimer geregnet. Dann tauchte Jermaine Meilinger nach einer Kombination über drei Stationen plötzlich allein vor Torhüter Lenk auf, der das 1:0 verhindern konnte. Vieles blieb dem Zufall überlassen, weil der Ball entweder zu schnell oder zu langsam wurde.