25.11.2023

Elfmeterkiller behält Erfolgsgeheimnis für sich

Auf einer einsamen Insel in Schweden hat Johannes Gump zuletzt seinen Urlaub verbracht. Foto: Gump

Plus Der Torwart des TSV Herbertshofen, Johannes Gump, kratze in dieser Saison schon drei Elfmeter von der Linie. Was er seit seiner letzten Geburtstagsparty vermisst und warum er den diesjährigen Wiesn-Besuch absagte.

Der Schlussmann des TSV Herbertshofen, Johannes Gump, steht in der A-Klasse Augsburg Nordwest vor der Partie gegen Ligaprimus TSV Gersthofen II. Gump begann seine Karriere beim TSV Herbertshofen und hat in der Jugend schon das Trikot des TSV Meitingen und des VfL Westendorf getragen. Der 28-jährige Keeper, der von seinen Teamkollegen kurz „Gumbo“ genannt wird, verdient seine Brötchen als Maschinenbauer und Landwirt. Seit diesem Jahr ist er auch in der Dart-Abteilung des TSV aktiv. Jeden Montag und Mittwoch dreht sich für Gump und seine Kollegen dort alles um die 180.

1. Neuer oder Ter Stegen?

