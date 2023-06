Fußball

19.06.2023

Elfmeterkiller und Tormaschinen stehen im Team

Plus Wenn die Redaktion Bundestrainer spielt, steht in unserer Elf der Saison 22/23 nur noch ein Spieler aus dem letzten Jahr.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Hat Hansi Flick beim frühen Ausscheiden bei der Winter-Weltmeisterschaft in Katar die falschen Spieler nominiert? Hat er die richtigen Kicker für die drei Freundschaftsspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien berufen? Wir er den richtigen Kader für die Europameisterschaft 2024 im eigen Land zusammenstellen? Bundestrainer zu sein, ist gar nicht so einfach – das hat auch die Redaktion wieder bei der Zusammenstellung der „Elf der Saison 202/23“ erfahren.

Die Auswahl ist natürlich durchaus subjektiv, orientiert sich ein bisschen an den Nominierungen in der FuPa-Elf der Woche. Es wurde außerdem versucht, möglichst viele Spieler unterschiedlichster Vereine zu berücksichtigen. Da das Angebot an Mittelfeldspielern und Stürmern größer war, als das an Abwehrspielern, haben wir uns in der Defensive für eine Dreierkette entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen