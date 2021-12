Empfindliche Strafen für den VfR Foret

Plus Wie die Spielwertung nach Abbruch der Partie gegen den TSV Steppach ausgefallen ist

Am 31. Oktober hatte Schiedsrichter Mürsel Beklen vom SV Riedmoos das Spiel zwischen dem VfR Foret und dem TSV Steppach in der Fußball-Kreisklasse Nordwest abgebrochen, weil er sich bedroht fühlte. Nun hat das Sportgericht empfindliche Strafen gegen den VfR Foret verhängt.