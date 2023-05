Fußball

Endspiel um Platz zwei für SV Cosmos Aystetten

Gute Haltungsnoten allein werden nicht genügen, wenn Stefan Simonovic (rechts) und der SV Cosmos Aystetten zum Endspiel um Platz zwei beim SV Egg an der Günz antreten. Foto: Oliver Reiser

Plus Der SV Cosmos Aystetten hat im Duell beim punktgleichen SV Egg an der Günz den zweiten Matchball in Sachen Wiederaufstieg vor Augen.

Von Oliver Reiser

Drei Spieltage haben die Mannschaften der Fußball-Bezirksliga Nord noch vor der Brust, und noch drei Mannschaften haben Chancen, Meister zu werden. Die besten Karten hat dabei ohne Zweifel der TSV Bobingen, der mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle anführt. Dahinter folgen punktgleich die beiden Landesliga-Absteiger SV Egg an der Günz und SV Cosmos Aystetten, die sich am Samstag (Anpfiff 17 Uhr) zum „Endspiel um Platz zwei“ gegenüberstehen. Für den Verlierer dürfte es schwer werden, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen.

„Es ist wie in der Bundesliga. Jeder wartet, dass der andere einen Fehler macht“, sagt Aystettens kickender Coach Patrick Wurm: „ Bobingen hat kein leichtes Restprogramm.“ Selbst konnte man den ersten Matchball am vergangenen Sonntag im Spitzenspiel gegen den TSV Bobingen nicht nutzen. „Wir waren die bessere Mannschaft, hatten aber nicht das nötige Spielglück“, urteilte Wurm. So ergatterte der Tabellenführer mit einer Defensivtaktik ein torloses Unentschieden.

