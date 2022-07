Entscheidung fällt nach einer Zeitstrafe

Plus Der TSV Gersthofen muss in Memmingen eine bittere Niederlage hinnehmen.

War die 1:4-Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching II noch ein Muster ohne Wert, weil die Münchner Vorstädter außer Konkurrenz antreten, steht das Ergebnis des TSV Gersthofen beim FC Memmingen II nun in der Ergebnisliste der Fußball-Landesliga Süd. „Unglaublich“, lautet der erste Kommentar von Abteilungsleiter Klaus Assum nach der 1:3-Niederlage am gestrigen Abend.