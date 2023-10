Entscheidung in der Nachspielzeit

Plus Aufsteiger SC Biberbach sichert sich beim 3:4-Derbyspektakel mit einem Last-Minute-Treffer den siebten Sieg im siebten Spiel in der Kreisklasse Nordwest.

Der SC Biberbach sorgt in der Fußball-Kreisklasse Nordwest weiter für Furore. Im Nachbarschaftsderby beim Verfolger SV Gablingen feierte der Aufsteiger im siebten Spiel den siebten Sieg. Trotz einer großartigen zweiten Halbzeit gingen die Platzherren in einem spektakulären Spiel vor 200 Zuschauern beim 3:4 leer aus.

Der erste Abschnitt war von Nackenschlägen für Gablingen geprägt. Schon in der 3. Minute konnte Biberbachs Torjäger Sebastian Sinninger einen groben Abwehrfehler zum 0:1 verwerten. Und in der 10. Minute hätte Andre Ebert beinahe für den zweiten Biberbacher Treffer gesorgt, sein Abschluss verfehlte den Kasten von Björn Reich nur äußerst knapp.