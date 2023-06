Fußball

24.06.2023

Er soll den Deuringer Aufstiegstraum festhalten

Plus Fußball-A-Klassist SpVgg Deuringen angelt sich einen Torhüter mit Regionalliga-Erfahrung.

Zwei Spieltage vor Saisonende war für die SpVgg Deuringen in der A-Klasse West noch alles drin. Meisterschaft, Relegation oder Platz drei. Am Ende standen die Schützlinge von Spielertrainer Dominik Bröll, von dem man sich am Saisonende trennen wollte, mit leeren Händen da. Nun stellt man sich im Stadtberger Ortsteil neu auf. Dabei ist man nicht nur auf der Suche nach einem neuen Trainer sondern nach einem Torhüter fündig geworden: Mit Louis Hülsmann kehrt ein alter Bekannter ins Tor zurück und übernimmt gleichzeitig als spielender Co-Trainer mehr Verantwortung.

„Es freut uns sehr, dass Louis sich trotz anderer Möglichkeiten für die SpVgg entschieden hat. Mit seiner Erfahrung wird er unserem jungen Team mit Sicherheit viel weiterhelfen können und für Stabilität in der Defensive sorgen“, sagt Trainer Marco Henneberg.

