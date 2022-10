Erfolgreiche Aystetter Wechselspielchen

Plus Nach einer grottenschlechten ersten Halbzeit kann sich derSV Cosmos Aystetten erst durchsetzen, als Trainer Konjevic neuen Kräfte bringt,

Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Ottobeuren festigte der SV Cosmos Aystetten Tabellenplatz zwei in der Fußball-Bezirksliga Süd. Dabei hatten die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic in einer grottenschlechten ersten Halbzeit zunächst extreme Anlaufschwierigkeiten.