Erste Favoriten bleiben auf der Strecke

Plus SSV Margertshausen und TSV Täfertingen werfen im Totopokal Bezirksligisten raus. Aystetten schießt sich mit elf Treffern den Frust von der Seele.

Die zweite Runde im Totopokal auf Kreisebene hatte es in sich. Die Kreisklassisten SSV Margertshausen und TSV Täfertingen erwiesen sich als Pokalschreck und warfen mit dem Kissinger SC und dem TSV Haunstetten zwei Bezirksligisten aus dem Wettbewerb. Der SV Gablingen und der TSV Leitershofen brachten mit dem TSV Firnhaberau und der SpVgg Westheim Kreisligisten zu Fall. Spektakel gab es auch in Emersacker, wo sich der TSV Neusäß nach 1:4-Rückstand noch mit 5:4 behaupten konnte.