Erste Saisonniederlage für den Tabellenführer

Plus Der SC Biberbach schlägt den TSV Leitershofen im Spitzenspiel der Kreisklasse Nordwest mit 1:0.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse Nordwest besiegte der SC Biberbach den Spitzenreiter TSV Leitershofen mit 1:0 un d brachte diesem im 21. Spiel die erste Saisonniederlage bei. Derweil kam der Tabellenzweite SpVgg Auerbach/Streitheim zu einem 2:0-Heimerfolg gegen Dinkelscherbens Reserve, die nach dem 3:0-Sieg des TSV Steppach im Kellerduell beim SV Bärenkeller jetzt den Abstiegs-Relegationsplatz einnimmt.