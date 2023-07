Erzielt ein Landkreiskicker den Bayern-Treffer das Jahres?

Maximilian Repasky vom TSV Fischach und Marcel Burda vom SV Cosmos Aystetten stehen zur Wahl.

Traumtore fallen nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League, sondern auch im bayerischen Amateurfußball. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sucht ab sofort den „Bayern-Treffer der Saison“ 2022/23. Zehn Traumtore stehen ab sofort bis zum 11. Juli (15 Uhr) auf www.bfv.de und in der BFV-App zur Wahl. Der oder die Gewinner*in erhält den begehrten „Bayern-Treffer“-Pokal.

Unter den Kandidatinnen und Kandidaten für den „Bayern-Treffer der Saison“ 2022/23 sind auch zwei Kicker aus dem Augsburger Land.

Maximilian Repasky vom TSV Fischach (Kreisklasse) zimmerte das Leder im Spiel beim SV Schwabegg in der 19. Minute spektakulär zum 1:1 in den Winkel. Am Ende hieß es 2:2, der TSV Fischach musste weiter auf den ersten Saisonsieg warten und stieg trotz Repaskys Bayerntreffer des Monats September am Ende der Saison ab.

"So nervös war ich nie", ließ Marcel Burda nach der Ehrung zum Bayern-Treffer des Monats wissen. Nun könnte der Kicker des SV Cosmos Aystetten eine weitere Auszeichnung erhalten: Bayern-Treffer des Jahres. Foto: Br

Im November setzte sich Marcel Burda vom SV Cosmos Aystetten (Bezirksliga Süd) beim 5:0 gegen den TSV Dinkelscherben durch. Der 26-Jährige donnerte das Spielgerät nach einem Eckball von Dejan Mijailovic aus rund 20 Metern wie an der Schnur gezogen zum 2:0 in den Winkel.

Ab sofort kann unter www.bfv.de oder in der BFV-App (jeweils Rubrik „Bayern-Treffer“) abgestimmt werden (www.bfv.de/bayerntreffer/2023/bayern-treffer-der-saison-2023).

Die Torshow mit allen zehn „Bayern-Treffer“-Vorschlägen findet man auf www.bfv.de und auf dem YouTube-Kanal des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV).