"Es gibt keine Selbstläufer"

Plus Meitingens Spielertrainer Denis Buja ärgert sich über Passivität seiner Truppe.

Nach vier Spielen ohne Niederlage wurde diese Mini-Serie des TSV Meitingen mit einer 0:1-Niederlage im Verfolgerduell beim FC Stätzling beendet. „Das hat wehgetan“, ärgert sich Spielertrainer Denis Buja. Vor allem deshalb, weil der TSV Meitingen wieder einmal in alte Passivität zurück verfallen ist. „Es hat von allem ein paar Prozent gefehlt“, hat er deshalb seinen Mannen erklärt: „Selbstläufer gibt es nicht!“

Vielleicht hat das Erreichen der 40-Punkte-Marke doch für eine kleine Motivationsbremse gesorgt. Im Heimspiel gegen den SC Bubes-heim (Sonntag, 15 Uhr) dürften die Lampen wieder brennen, zählten die Günzburger Vorstädter doch in den letzten Jahren zu den schärfsten Rivalen des TSV.