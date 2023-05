Fußball

„Es ist mir eine Ehre, Kapitän zu sein“

Plus Gabriel Streil vom SV Grün-Weiß Baiershofen trägt seit dieser Saison die Kapitänsbinde. Während andere entspannen, packt er in seiner Freizeit gerne an oder beweist am Stammtisch ein glückliches Händchen.

Von Tobias Müller

Gabriel Streil vom SV Grün-Weiß Baiershofen steht mit seinem Team auf dem siebten Rang der Kreisklasse West 2. In dieser Saison hat sich der Kapitän, der in seiner Mannschaft nur „Gunni“ oder „Dunni“ genannt wird, mehr erhofft. „Wir hatten einen schwierigen Saisonstart und sind jetzt weg von Gut und Böse“, sagt der angehende Realschullehrer vor den beiden Spielen bei der SSV Dillingen (Freitag, 18.30 Uhr) und gegen den VfL Großkötz (Sonntag, 15 Uhr) . Seit 2019 geht er für den SV auf Torejagd. Seine größten Erfolge feierte der 23-jährige mit der Meisterschaft in der B- und A-Jugend bei der JFG Holzwinkel. Wenn er nicht auf dem Platz steht, betätigt er sich beim Hausbau seiner Brüder gerne handwerklich oder entspannt mit Freunden bei einem gemütlichen Grillabend im Baiershofer Jugendhaus „Hihla“.

1. FCA oder FCB?

