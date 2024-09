Ex-Bayernliga-Kicker entscheidet Holzwinkelderby

Mit einem 3:1-Sieg im Holzwinkelderby gegen Aufsteiger BSC Heretsried hat die SG Adelsried/Welden II ihre weiße Weste in der A-Klasse Nordwest gewahrt. Spitzenreiter ist hier der VfL Westendorf, der den hoch gehandelten TSV Meitingen II nach 0:2-Rückstand mit 4:2 besiegte. Mit Kantersiegen warteten die SG Fischach/Margertshausen, der SV Gessertshausen und die SpVgg Deuringen auf.

A-Klasse Nordwest: Westendorf gewinnt nach 0:2-Pausenrückstand

SSV Anhausen II – SV Wörleschwang 1:4 (1:1). Der SSV ging nach einer halben Stunde durch Peter Dancs in Führung, doch die Gäste glichen nur vier Minuten später durch David Lörcher aus. Nach dem Seitenwechsel entschied Wörleschwang die Partie durch Treffer von Angelo Pallotta (47.) und einem Doppelschlag durch Matthias Mödinger (73.) und Miroslav Jamrich (76.). – Zuschauer: 45.

TSV Zusmarshausen II – SpVgg Auerbach-Streitheim II 4:0 (3:0). Nach einem von Eric Elze verwandelten Strafstoß (7.) sowie einem Doppelschlag von Jakob Böck (14. und 21.) war das Derby der Kreisliga-Reserven bereits nach einer knappen halben Stunde entschieden. Den Schlusspunkt setzte Michael Biber mit seinem Treffer zum 4:0-Endstand. – Zuschauer: 45.

FC Horgau II – CSC Batzenhofen-Hirblingen 2:1 (0:0). Die zweite Garde des FCH lieferte über lange Strecken eine überschaubare Leistung ab. Gut, dass auch die Gäste nicht zum Toreschießen aufgelegt waren. In Hälfte zwei konnten die Kleeblätter ihre Leistung dann deutlich steigern. Mit zwei Toren in nur vier Minuten stellten Elias Schmid (67.) und Ben Ohnesorg auf 2:0 (71.). Diese beiden Treffer zogen den Gästen den Stecker. Lediglich vier Minuten vor dem Ende konnte Nico Tassinger noch auf 2:1 verkürzen - Zuschauer: 50 (juch)

(SG) SV Adelsried/TSV Welden II – BSC Heretsried 3:1 (0:1). Dank einer guten zweiten Hälfte konnte die SG verdient den zweiten Sieg im zweiten Spiel erzielen. Dabei erzielten die Gäste per Strafstoß durch Dominik Wiedemann die 1:0-Pausenführung. Doch im zweiten Durchgang konnte der Aufsteiger aus Heretsried nicht mehr mithalten. So drehte die SG die Partie durch zwei Treffer von Ex-Bayernligaspieler Laurin Völlmerk (56. und 70.) und Daniel Wagner (81.). – Zuschauer: 150.

VfL Westendorf – TSV Meitingen II 4:2 (0:2). Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die 100 Zuschauer. Im ersten Durchgang wollte den Gastgebern überhaupt nichts gelingen. Meitingen ging durch zwei Tore von Reinhold Armbrust (25. /Strafstoß und 42.) mit 2:0 in die Pause. Mit dem Seitenwechsel waren auch die Rollen vertauscht. Westendorf drehte die Partie in nur sechs Minuten: Maximilian Träger (50.), Sebastian Schnell (54.) und Jonathan Weber (56.) waren für den VfL erfolgreich. Per Strafstoß sorgte Dieter Deak (86.) für die Entscheidung. – Zuschauer: 100.

SV Bonstetten – TSV Ellgau 0:1 (0:0). In einer hitzigen Partie mit zahlreichen gelben Karten hüben wie drüben gingen die Gäste glücklich als Sieger vom Platz. In der Schlussminute wurde Maximilian Hanselka mit gelb-rot vorzeitig zum Duschen geschickt. Erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Florian Mordstein den Siegtreffer für Ellgau. – Zuschauer: 35.

TSV Herbertshofen – (SG) TSV Lützelburg/SV Achsheim 1:2 (0:1). Knapp aber nicht unverdient ging die Spielgemeinschaft aus Lützelburg und Achsheim als Sieger vom Platz. Im ersten Durchgang brachte Florian Kamissek die Gäste mit 1:0 in Führung. Mit dem 2:0 durch Michele Muscillo (83.) war die Vorentscheidung gefallen. Der Anschlusstreffer durch Julian Raab in der Nachspielzeit war nur noch Ergebniskosmetik. – Zuschauer: 70.

A-Klasse Süd: SV Gessertshausen dreht in der Schlussphase auf

(SG) TSV Fischach II/SSV Margertshausen II – SV Reinhartshausen 7:1 (2:0). Die Heimelf war komplett überlegen und ging in der 3. Minute durch Joseph Kastner mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Heiko Horter per Kopf auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit noch größer. Fischach erhöhte durch Philipp Micheler, Matthias Dreßen, Markus Schenzinger und Heiko Horter auf 6:0, ehe der Ehrentreffer für die Gäste fiel - sinnbildlich, dass es ein Eigentor von Jonas Micheler war. Den Schlusspunkt setzte Florian Gattinger. – Zuschauer: 45. (doms)

SV Gessertshausen – TSV Klosterlechfeld 6:1 (1:1). Das Spiel war, insbesondere in der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit, sehr ausgeglichen. Nach der 2:1-Führung investierte Klosterlechfeld mehr und wurde daraufhin mit zwei Konter-Gegentoren bestraft. Gegen Ende wurde dann vor allem gegen Torjäger Georg Zimmermann kaum mehr Widerstand geleistet. Er traf insgesamt viermal ins Netz. Florian Paulus und Tim Elster erzielten die weiteren Treffer. – Zuschauer: 30. (gf-)

A-Klasse West: Alle Neune für die SpVgg Deuringen

TSV Täfertingen II – SpVgg Bärenkeller 3:0 (1:0). Bereits in der dritten Minute brachte Matthias Christ den TSV mit 1:0 in Führung. Mit seinem zweiten Treffer nach einer guten Stunde fiel die Vorentscheidung. Ismail Sahin sorgte für den Endstand. – Zuschauer: 45.

TSV Leitershofen II – TSG Stadtbergen 2:4 (0:0). Das Ortsderby nahm erst im zweiten Durchgang richtig an Fahrt auf. Zunächst brachte Tobias Kraus den TSV in Führung (48.), doch Hardy Noack glich nur vier Minuten später aus. Die Führung der Gäste durch einen verwandelten Strafstoß von Nicolas Klingauf (60.) konnte wiederum Tobias Kraus (63.) ausgleichen. In der Schlussphase war es ein Doppelschlag von Hardy Noack (78.) und Zek Selmani (83.), der die Entscheidung zugunsten der Gäste brachte. – Zuschauer: 80.

SpVgg Deuringen – SpVgg Westheim II 9:1 (3:1). Im „kleinen Derby“ gegen die SpVgg Westheim II reichte der SpVgg eine solide Leistung, um mit einem 9:1-Sieg das Feld zu verlassen. Erfolgreichster Spieler auf Seiten der Blau-Weißen war Kapitän Michael Reiter mit zwei Toren und vier Vorlagen. Die weiteren Torschützen waren Vincent Anthuber, Timo Schönfelder, Hakan Nurten, Fabian Reiter, David Färber, Kilian Faaß und Kimi Korte. Stefan Egger gelang beim 3:1 der Ehrentreffer. – Zuschauer: 20.

TSV Firnhaberau II – TSV Steppach 1:4 (0:1). Letztendlich verdient gewann der TSV Steppach sein drittes Spiel in Folge. Dabei bedurfte es zunächst noch ein Eigentor der Gastgeber für die 1:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel traf Maximilian Weidt zum 2:0 (54.). Zwar kamen die Gastgeber noch auf 1:2 heran (74.), doch mit einem Doppelschlag in der Schlussphase brachte Maximilian Weidt den Sieg unter Dach und Fach (89./90.). – Zuschauer: 40.