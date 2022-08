Ex-Meitinger als Meitinger Schreckgespenst

Plus Markus Gärtner trifft mitten ins Meitinger Herz. Mangelnde Cleverness beschert dem TSV gegen den TSV Aindling die vierte Niederlage in Folge.

Ausgerechnet Gärtner! Der Ex-Meitinger erzielte im Lechtal-Derby beide Treffer zum 2:1-Sieg für den TSV Aindling und bescherte dem TSV Meitingen damit die vierte Niederlage in Folge in der Bezirksliga Nord.