Fußball

19.09.2022

Ex-Neusässer trifft den TSV ins Herz

Raphael Schimunek vom SSV Anhausen räumte hinten alles ab und traf in der Nachspielzeit per Elfmeter gegen seinen

Plus SSV Anhausen feiert in der Nachspielzeit den ersten Saisonsieg in der Kreisliga Augsburg. Frust und Enttäuschung beim TSV Neusäß und TSV Zusmarshausen.

Artikel anhören Shape

Der SSV Anhausen feierte beim TSV Neusäß durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit den ersten Sieg in dieser Saison. Dieses 1:2 markierte ausgerechnet der Ex-Neusässer Raphael Schimunek. Frist und Enttäuschung auch beim TSV Zusmarshausen, der gegen den Tabellenletzten TSV Königsbrunn eine 0:2-Heimpleite einstecken musste. Auf eigenem Platz verloren auch der SV Ottmarshausen (1:3 gegen den TSV Pfersee) und die SpVgg Westheim (0:5 gegen die SpVgg Lagerlechfeld).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen