Fußball

06.05.2023

Fällt im Spitzenspiel die Vorentscheidung?

Plus Im Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenzweiten SV Cosmos Aystetten und dem Klassenprimus TSV Bobingen könnten die Weichen Richtung Landesliga gestellt werden.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Beide Mannschaften haben vor Saisonbeginn kein Hehl daraus gemacht, dass der Aufstieg in die Landesliga ihr Ziel ist. Der SV Cosmos Aystetten war mit viel Verletzungspech abgestiegen, der TSV Bobingen hauchdünn in der Relegation gescheitert. Nun biegen beide in Zielgerade ein. Drei Punkte trennen den Tabellendritten SV Cosmos Aystetten in der Fußball-Bezirksliga Süd vom Spitzenreiter TSV Bobingen, wenn es am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) zum Gipfeltreffen am Sportfeld kommt.

Spannend ohne Ende war es schon am vergangenen Samstag. 90 Minuten war der SV Cosmos bei der SpVgg Kaufbeuren vergeblich angerannt. „Kaufbeuren war spielerisch ein sehr guter Gegner. Wir hatten aber vor allem in der ersten Halbzeit zwingende Chancen, sind zwei, drei Mal allein aufs Tor zugelaufen, und haben die Dinger wieder einmal nicht verwertet“, beklagt Spielertrainer Patrick Wurm, der vor drei Wochen für den überraschend zurückgetretenen Ivan Konjevic die Verantwortung übernommen hat, die mangelnde Chancenverwertung. „Deshalb ist zum Ende eng geworden. Aber letztendlich haben wir Geduld bewiesen und an den Sieg geglaubt.“ Kapitän Fabian Krug verwandelte in der 90. Minute einen an Filip Marijanovic verursachten Elfmeter zum 1:0-Siegtreffer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen