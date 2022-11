FC Emersacker muss einen neuen Trainer suchen

Plus Manfred Müller und Florian Kempter hören auf. Wie es weitergeht.

Der FC Emersacker muss sich für die Saison 2023/24 einen neuen Trainer suchen. Vor dem letzten Spiel vor der Winterpause gab das bisherige Trainergespann Manfred Müller/Florian Kempter seinen Ausstieg zum Saisonende bekannt. „Das ist sehr schade. Manfred Müller war insgesamt sechs Jahre bei uns, Florian Kempter immerhin viereinhalb“, sagt Simon Ohnheiser, der zusammen mit Christian Gebele das Amt des Abteilungsleiters von Rainer Förg übernommen hat, der dies acht Jahre ausgeführt hatte.