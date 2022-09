FC Horgau legt seinen Torgeiz ab

Plus Der FC Horgau bezwingt nach vier Niederlagen in Folge im Landkreisduell den zuletzt dreimal hintereinander erfolgreichen TSV Meitingen.

Sechs Tore hatte der FC Horgau in den bisherigen acht Spielen der Fußball-Bezirksliga Nord erzielt. Im Augsburger Landkreisderby gegen den TSV Meitingen beendeten die Kleeblätter ihren Torgeiz mit einem 4:2-Sieg. Damit endete für die Horgauer eine Serie von vier Niederlagen in Folge, der TSV Meitingen musste nach drei Siegen hintereinander wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Schützlinge von Franz Stroh und Manuel Schmid demonstrierten eindeutig, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben dürften, während für die Meitinger selbiges für etwaige Aufstiegsambitionen gilt.