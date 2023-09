Fußball

09.09.2023

FC Horgau mit Rückenwind gegen das Schlusslicht

Plus Der FC Horgau tritt mit neuem Selbstvertrauen gegen Holzkirchen an.

Artikel anhören Shape

„Wir können´s doch noch“, sagt der Horgauer Coach Manuel Schmid mit großer Erleichterung nach dem 4:0-Heimsieg im Nachholspiel gegen den SC Griesbeckerzell. Wenn man unter den drei Heimspielen im vergangenen Saisonverlauf einen Strich zieht, kann der FC Horgau in der Heimat erfolgreich punkten (sieben Zähler aus drei Partien). Vor der Partie gegen den SV Holzkirchen (Sonntag, 15.30 Uhr) überwiegt somit die Vorfreude wieder Zuhause antreten zu können.

Bezüglich des Spiels gegen Griesbeckerzell ist Schmid stolz auf seine Mannschaft: „Von der Intensität haben die Jungs gezeigt, was wir sehen wollten“. Von der Laufleistung, Zweikampfstärke und auch in der Arbeit gegen den Ball konnten die Schmid-Jungs wieder an gezeigt Leistungen aus vorherigen Spielen anknüpfen. Zu den gut erfüllten Basics, die Spiel für Spiel auf diesem Niveau von Nöten sind, kam am vergangenen Mittwoch auch noch das Spielglück. „Wenn wir ein frühes und gut mögliches Gegentor bekommen, kann das Spiel schnell in die andere Richtung kippen“, sagt Schmid. In Horgau ist man sich allerdings auch bewusst dass die gezeigte Leistung der Maßstab sein muss. „Wir können zufrieden sein, auch wenn es immer was zu tun gibt“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen