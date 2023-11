Fußball

06.11.2023

FC Horgau so wechselhaft wie das Wetter

Plus Mit einem verdienten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Rain II setzt sich der FC Horgau wieder ins Mittelfeld ab.

So wechselhaft wie das Wetter war zeitweise auch die Leistung des FC Horgau. Trotzdem reichte es am Schluss im Spiel der Fußball-Bezirksliga Nord zu einem letztendlich verdienten 3:0-Heimsieg gegen den TSV Rain II, da die Kleeblätter deutlich mehr Torchancen kreieren konnten als die Gäste.

In den ersten 20 Minuten sah es jedoch nicht nach einem Erfolg aus. Der technisch versierte Gegner ließ phasenweise das Spielgerät zirkulieren, ohne dass die Horgauer Zugriff bekamen. Trotzdem hätten sie beim einzigen Angriff in dieser Phase in Führung gehen können, als Severin Blochum den gegnerischen Torwart umkurvte, sich beim Kontakt im Strafraum nicht fallen ließ, sondern weiterlief und den Ball am Tor vorbei dribbelte (7.).

