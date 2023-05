FC Horgau spielt endlich befreit auf

Plus Der FC Horgau feiert einen 3:0-Sieg gegen den Relegationsteilnehmer SC Bubesheim.

Nachdem der FC Horgau den direkten Klassenerhalt bereits unter der Woche im Training eintüten konnte, spielte man gegen den SC Bubesheim völlig befreit auf. Mit einem 3:1-Sieg verabschiedete man sich vom eigenen Publikum und kann sich nach dem letzten Spiel in Günzburg auf eine weitere Saison Bezirksliga freuen. Auch für den SCB hatte die Partie im Rothtal keinerlei Veränderung der Tabellensituation mehr zur Folge. Sie müssen in die Abstiegsrelegation.

Die erste Chance gehörte dann den Gästen. Aus gut 25 Metern hielt Tanay Demir einfach mal drauf und traf die Latte. Den darauffolgenden Konter spielte die Heimelf mit der nötigen Präzision aus. Über den schnellen Maximilian Reitmeier landete der Ball bei Michael Vogele, der für den heranstürmenden Tobias Kirschner zum frühen 1:0 auflegte.