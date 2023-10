FC Horgau steht mit dem Rücken zur Wand

Plus In Günzburg muss der FC Horgau die Fehler minimieren

Nach einem ansehnlichen Spiel gegen den Tabellenführer TSV Wertingen setzte es für den FC Horgau eine knappe und sehr bittere 2:3-Niederlage. Nun finden sich die Kleeblätter im Duell mit dem FC Günzburg (Samstag, 15 Uhr) in der Bezirksliga Nord mit dem Rücken zur Wand wieder.

Als Manuel Schmid das Spiel gegen die Wertinger beschreiben soll, fehlen ihm anfänglich die Worte: „Wiederum einfache Gegentore durch individuelles Fehlverhalten“, hätten die vierte Niederlage in Serie beschert. Die Aneinanderreihung von Fehlern, die einer Mannschaft der Bezirksliga einfach nicht passieren dürfen, schmerzen dem FC Horgau extrem.