FC Horgau trotzt dem Spitzenreiter

Plus In einem intensiven Gipfeltreffen der Bezirksliga Nord auf hohem Niveau trennen sich die Kleeblätter und der FC Günzburg 2:2. Philip Meitinger trifft zweimal.

Das Spitzenspiel der Bezirksliga Nord zwischen dem Tabellenvierten FC Horgau und dem Tabellenführer FC Günzburg machte seinem Namen alle Ehre. Das 2:2-Unentschieden war letztendlich gerecht, auch wenn die Heimelf etwas mehr hochkarätige Chancen hatte als der Gast von der Donau.