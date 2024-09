FC Horgau übernimmt die Rote Laterne

Auch im vierten Spiel unter den Interimstrainern bleibt der TSV Meitingen ungeschlagen. Beim Tabellendritten VfR Jettingen gab es ein 1:1. Nach zwei Platzverweisen musste sich der TSV Gersthofen beim VfL Ecknach noch mit einem 3:3 begnügen. Der FC Horgau hat nach der 2:4-Niederlage gegen den FC Haunstetten die Rote Laterne übernommen. Die Partie des TSV Dinkelscherben beim BC Rinnenthal wurde am regnerischen Samstag abgesagt.

VfL Ecknach - TSV Gersthofen 3:3 (1:1). Der TSV Gersthofen begann mit seinem Torjäger Fabian Bühler und es dauerte nicht lange, bis dieser die ersten Möglichkeit hatte, aber dreimal an Helfer scheiterte. Gersthofen machte das Spiel und lief hoch an, Ecknach lauerte auf Konter. In der 29. Minute legte Manuel Lippe auf Aivin Emini, der zum 0:1 einnetzte. Einen Querpass von Eibel drückte Örnek zum 1:1-Pausenstand über die Linie. Unmittelbar nach dem Wechsel war nach einem Freistoß für Gersthofen die Ecknacher Hintermannschaft war gedanklich noch in der Kabine - Jermaine Meilinger sagte danke und schob zur erneuten Führung ein (48.). Zehn Minuten später narrte Bühler zwei VfL-Verteidiger, legte quer und Emini durfte sich zum zweiten Mal in die Torschützenliste eintragen. Die Messe war damit eigentlich gelesen, keiner der knapp 270 Zuschauenden hätte noch darauf gewettet, dass dieses Spiel noch kippen könnte. Dass es doch so kam, dazu halfen die Gäste selbst mit. Meilinger sah Gelb und nur zehn Minuten später Gelb-Rot wegen einer Unsportlichkeit. Bühler hatte die Entscheidung gleich zweimal auf dem Fuß (71. Und 73.), bevor er eine Zeitstrafe kassierte (83.). Fortan kippte das Spiel komplett. Eine Minute vor Schluss schlug Örnek einen Freistoß aus 17 Metern in die Mauer, den Abpraller nahm er volley und jagte die Kugel unhaltbar unter die Latte. Gersthofen schwamm jetzt, als in der Nachspielzeit ein weiterer Ball in den Strafraum flog und Örnek von hinten umgestoßen wurde, machte der Gefoulte seinen dritten Treffer. Die Partie war jedoch noch nicht aus, Ecknach hatte noch zwei gute Möglichkeiten, die Partie endgültig auf den Kopf zu stellen. (jng)

VfL Ecknach: Helfer, Sponer, Wehren, Elbl (66. Korelko), Eibel, Wiedholz, Örnek, Framberger, Schimpf (79. Ostermaier), Rauch (80. Glas), Broncel (86. Wagner)

TSV Gersthofen: Bojic, Vogel, Muminovic, Lippe (46. Khongdy), Meilinger, Panknin, Bakar (59. Ruppenstein), Bühler, Emini (90. Pasli), Widmann (59. Omerbegovic), Hasangjekaj (55. Kunalic)

Tore: 0:1 Emini (29.), 1:1 Örnek (38.), 1:2 Meilinger (48.), 1:3 Emini (59.), 2:3 Örnek (89.), 3:3 Örnek (90.+2 Foulelfmeter). - Schiedsrichter: Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 268. - Gelb-Rot: Meilinger (63.). - Zeitstrafe: Bühler (83./beide TSV Gersthofen).

VfR Jettingen - TSV Meitingen 1:1 (1:0). Jettingen hatte zwar den besseren Start in das Spiel, aber der TSV die erste hochkarätige Chance. Michael Meir tauchte nach einem herrlichen Pass von Mateo Duvnjak alleine vor dem Tor auf. Ein Jettinger Abwehrspieler kratzte den Ball jedoch im letzten Moment von der Linie (16.). Es war viel taktisches Geplänkel von beiden Seiten. Einmal jedoch passte die Abwehr der Lechtaler nicht auf und der VfR startete einen seiner vielen gefährlichen Angriffe über links. Torjäger Tim Paulheim war es, der eine Hereingabe sicher zur Führung in der 37. Mminute ins Netz beförderte. Meitingen zeigte sich keineswegs geschockt, sondern spielte gefällig weiter nach vorne . Vor allem in der zweiten Halbzeit übernahmen die Schwarz-Weißen das Zepter. Es war eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich fallen würde. Jettingens Torhüter Daniel Sax musste schon alles in die Waagschale schmeißen, als er einen strammen Schuss von Lukas Erhard gerade noch aus dem Eck fischen konnte (67.). Der Tabellendritte konnte sich nicht mehr so richtig befreien, sodass es dem TSV-Kapitän Fichtner vorbehalten war, in der 75. Spielminute das Ergebnis zu egalisieren. Er nahm eine lange Hereingabe direkt und schoss das Spielgerät mit Hilfe des Innenpfostens zum 1:1 in die Maschen. Meitingen wollte nun alle Punkte mitnehmen, aber eine klare Torchance kam nicht mehr zu Stande. Ein Remis, mit dem jeder leben kann. (vra)

VfR Jettingen: Sax, Heidenberger (80. Hahn), Riederle, Heidenberger, Mayer, Fischer, Breskott (80. Güldner), Wohnlich (73. Di Doi), Miller (62. Komm), Ost (86. Prünstner), Paulheim

TSV Meitingen: Schmitt, Fritsch, Mahler, Peuser (55. Erhard), Fichtner, Deppner, Erhard, Kewitz (79. Zach), Winkler (79. Heckel), Meir, Bobinger (55. Fritsch)

Tore: 1:0 Paulheim (37.), 1:1 Fichtner (75.). - Schiedsrichter: Hanser (Trauchgau) - Zuschauer: 150.

FC Horgau - TSV Haunstetten 2:4 (2:2). Direkt in der 8 Minute der erste Aufreger. Ein langer Ball hinter die Horgauer Abwehr erreicht Aladin Halilovic, der den Ball erst mit der Brust und dann mit der Hand Richtung Tor nimmt. Als die 100 Zuschauer auf einen Pfiff warteten, blieb dieser jedoch unverständlicherweise aus und Halilovic konnte auf 0:1 stellen. Horgau wirkte benommen und nur zwei Minuten später tauchte wieder Halilovic durch einen Aufbaufehler vor Häberl auf, doch diesmal konnte der Horgauer Schlussmann den höheren Rückstand verhindern. In der 21. Minute dann der Ausgleich. Valentin Blochums Eckball wird länger und länger und schlägt hinter dem Haunstetter Keeper zum Ausgleich ein. Einen schönen Angriff konnte Marco Sic zum 1:2 ohne Bedrängnis einschieben (36). Maximilian Wurm gelang der 2:2-Pausenstand (40). Direkt nach Wiederanpfiff die große Möglichkeit das Spiel komplett zu drehen. Eine scharfe Hereingabe findet Felix Eberle, dessen Schuss fliegt am Torwart vorbei und wird kurz vor der Linie geblockt. In der 65. Minute dann der nächste Aufreger, ein Haunstetter kam gegen Beckert von hinten klar zu spät und wird „nur“ mit der Gelben Karte bestraft. In der 70. Minute dann die Ampelkarte für Elias Schmid, als er an der Mittellinie dem Angreifer in die Hacken läuft. Auch diese Entscheidung war sehr zweifelhaft. Die Überzahl nutzte der TSV und konnte in der 75. Minute durch den eingewechselten Furkan Ocktan wieder in Führung gehen (76). Den Schlusspunkt setzte wieder Aladin Halilovic, als der FC Horgau alles nach vorne schmiss (89). (pm)

FC Horgau: Häberl, Kirschner, Schmid, Ammann (89. Ohnesorg), Wurm, V. Blochum, Simon Blochum, Nagler (79. Rößle), Malinic (70. Reitmeier), Beckert (70. Hagner), Eberle

TSV Haunstetten: Lenz, Yilmaz, Kuci, Krieger, Bauer (57. Ojeda Torres), Rittner, Joerss, Strehle (81. Friedrich), Sic (57. Wiest), Halilovic (90. Zagorac), Mies (66. Ocaktan)

Tore: 0:1 Halilovic (10.), 1:1 Blochum (22.), 1:2 Sic (36.), 2:2 Wurm (40.), 2:3 Ocaktan (76.), 2:4 Halilovic (89.). - Schiedsrichter: Ambrosch (Augsburg) - Zuschauer: 100. - Gelb-Rot: Schmid (73./FC Horgau/)