Fußball

19.11.2022

FC Horgau will sich nicht unterkriegen lassen

Plus Der seit acht Spielen ungeschlagene FC Horgau trifft auf das aufstrebende Kellerkind FC Affing. Und das im Europapokal-Modus.

Von Oliver Reiser Artikel anhören Shape

Unfreiwillig hitzefrei gab es für den FC Horgau am 6. August, nachdem der FC Affing um eine Spielverlegung gebeten hatte. Ein Vierteljahr später steht die Begegnung jetzt gleich im Europapokal-Modus auf dem Spielplan. Dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) im Rothtalstadion folgte am kommenden Wochenende das Nachholspiel – als Rückspiel sozusagen. „Ob beide Spiele noch ausgetragen werden, wird vom Wettergott und vom Ergebnis des Hinspiels abhängen“, sagt Horgaus Trainer Franz Stroh. „Die Plätze sind jetzt schon in einem Zustand, wo sie langsam grenzwertig werden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen