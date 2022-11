FC Langweid siegt trotz Unterzahl

Plus Nach einer Roten Karte gegen den Torhüter kommt der FC Langweid kurz vor Schluss noch zu einem glücklichen 2:1-Erfolg gegen den TSV Steppach.

Obwohl der FC Langweid mehr als eine Stunde mit zehn Mann spielen musste, konnte sich das Team von Christian Ullmann gegen den TSV Steppach mit 2:1 einen wichtigen Heimdreier in der Fußball-Kreisklasse Nordwest sichern.