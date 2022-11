Fehlende Körperspannung beim SV Cosmos

Plus SV Cosmos Aystetten büßt im Aufstiegsrennen durch ein 2:2-Unentschieden beim Kissinger SC zwei Punkte ein.

Michael de Bur, der Betreuer des SV Cosmos Aystetten, sagte vor dem Anpfiff, dass die Körperspannung der Mannschaft nicht fokussiert sei. Die Heimmannschaft mache einen entschlosseneren Eindruck. Deswegen tippte er auf ein Unentschieden. Leider hatte er recht. Die Schützlinge von Trainer Ivan Konjevic kamen beim Aufsteiger Kissinger SC über ein 2:2 nicht hinaus und haben damit zwei weitere Punkte im Aufstiegsrennen eingebüßt.