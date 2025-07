Gersthofen und der FCA feiern ein Fußballfest

Über eine Stunde bevor sich die Tore zur Gersthofer Sportarena überhaupt öffneten, waren bereits die ersten Schaulustigen vor Ort, um sich für das Freundschaftsspiel des TSV Gersthofen gegen den FC Augsburg einen der begehrten 450 Sitzplätze auf der Tribüne zu sichern. Bis Einlass gewährt wurde, reichte die Menschenschlange über den Parkplatz hinaus bis zur Sportallee. Um es vorwegzunehmen: Die am Ende rund 3.000 Zuschauer brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Sie erlebten bei herrlichem Sommerwetter ein friedlich-freundliches Fußballfest, an dem sich die ganze Familie erfreuen konnte. „Eine tolle Veranstaltung. Ich habe so viele Leute gesehen, die schon lange nicht mehr auf dem Sportplatz waren“, stellte Tobias Hauptmann fest, der vor genau 20 Jahren im ersten Spiel in der Gersthofer Sportarena das erste Tor geschossen hat.

Ein Wiedersehen mit einem ehemaligen Schüler

„Ein Heimspiel. Das darf man sich doch nicht entgehen lassen“, lachte Christoph Wittmann aus dem Gersthofer Ortsteil Rettenbergen, der mit seinem Sohn Nico gekommen war. Andere versorgten sich bereits weit vor dem Anpfiff am Merchandisestand mit dem neuen, leuchtend-roten Schwaben-Trikot, das der FCA künftig auswärts tragen wird und in Gersthofen zu ersten Mal vorführte. Auch die FCA-Fußballschule fand regen Zuspruch. Vielleicht hat sich ja herumgesprochen, dass mit Noahkai Banks ein FCA-Profi dort entdeckt wurde. Der Nachwuchskicker feierte übrigens ein Wiedersehen mit seiner ehemaligen Lehrerin Ines Dollinger, die als Sanitäterin im Einsatz war. Vom TSV Gersthofen waren rund 70 Helferinnen und Helfer am Start. Trotzdem ließen sich augenscheinlich lange Schlangen an den Verpflegungs-Kassen nicht verhindern. „Man hat uns alles weggegessen“, berichtete Fußball-Abteilungsleiter und Cheforganisator Rico Kornisch.

Icon Galerie 72 Bilder TSV Gersthofen empfängt den FC Augsburg vor ausverkaufter Arena zum Freundschaftsspiel. Hier sind die besten Momente.

In der während der Sommermonate zur Einbahnstraße deklarierten Sportallee fuhren nicht nur zahlreiche Fans mit dem Fahrrad, sondern pünktlich um zwölf Uhr der Mannschaftsbus des FC Augsburg vor. Als letzter entstieg der neue Trainer Sandro Wagner dem Gefährt. Wohl wissend um den Hype um seine Person, den man fast schon als „Wagner-Wahnsinn“ bezeichnen könnte, blieb er auch während des Aufwärmens in der Kabine, so dass bereits das Gerücht die Runde machte, er wäre gar nicht in Gersthofen dabei. Kurz vor Spielbeginn betrat der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft dann schließlich doch den Platz. Der neue Trainer hat große Hoffnungen auf „Wagner-Festspiele“ entfacht. „Wir erwarten viel, bleiben aber am Boden, weil wir wissen, wo wir herkommen“, konstatierte FCA-Stadionsprecher Rolf Störmann im Gespräch mit seinen Gersthofer Kollegen Patrick Haas und Samir Babovic, die die Kulisse mit allen notwendigen Informationen versorgten.

Icon Vergrößern Selbst ist der Mann. Der neue FCA-Trainer Sandro Wagner stand bei seiner Premiere im Mittelpunkt. Notfalls griff er dabei sogar selbst zum Handy, um ein Selfie zu schießen. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Selbst ist der Mann. Der neue FCA-Trainer Sandro Wagner stand bei seiner Premiere im Mittelpunkt. Notfalls griff er dabei sogar selbst zum Handy, um ein Selfie zu schießen. Foto: Marcus Merk

Ein Gersthofer erzielt den ersten Treffer für den FCA

2:48 Minuten waren gespielt, als ausgerechnet ein Gersthofer den ersten Treffer für den FC Augsburg erzielte. Phillip Tietz wohnt nämlich in der Stifter-Siedlung. Dass der Bundesligist nach dem schnellen 2:0 durch Henri Koudossou, bei dem Tobias Bühlers Rettungsversuch zu spät kam, bis zur Pause nur noch einen weiteren Treffer erzielte, lag vor allem an Gersthofens Torhüter Matthias Wengenmayr, der mit Glanzparaden gegen Robin Fellhauer, Tietz, Henri Koudossou und Marius Wolf weitere Einschläge verhinderte. Armin Sukalic hatte sogar ein Tor für die Hausherren auf dem Fuß (31.). In der Pause wechselte der FCA komplett durch und die junge Garde wollte sich empfehlen. Der TSV Gersthofen schlug sich aber weiterhin achtbar. „Das war in Ordnung“, konstatierte Trainer Ajet Abazi. „Dass bei Amateuren im Vergleich mit Profis die Kräfte nachlassen, war klar“, zeigte er sich stolz auf seine Truppe. Zwei Verletzte sind allerdings ein Wermutstropfen. So mussten Vitaly Blinov und Tobias Bühler früh ausgewechselt werden. „Vor allem der Ausfall Blinov tut uns richtig weh. Aber ist Physiotherapeut und wird wissen, was zu tun ist, um schnell wieder fit zu werden“, so Abazi.

Icon Vergrößern Mit etlichen Glanzparaden verhinderte Gersthofens Torhüter Matthias Wengenmayer weitere Gegentreffer. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Mit etlichen Glanzparaden verhinderte Gersthofens Torhüter Matthias Wengenmayer weitere Gegentreffer. Foto: Marcus Merk

Sandro Wagner indes bahnte sich von Ordnern geleitet lange nach Spielschluss den Weg in die Kabine, nachdem er noch auf dem Spielfeld jeden Interview-, Autogramm oder Selfie-Wunsch erfüllt hatte. „Wir waren zuletzt immer beim Familienfest im Rosenaustadion. Hier fand ich es viel intimer und persönlicher“, freute sich auch Anna Schmid aus Neusäß, ein Bild mit dem neuen Coach ergattert zu haben. Aber auch alle anderen FCA-Spieler zeigten sich nahbar und sehr geduldig im Umgang mit den Fans. Völlig verblüfft dürfte indes Fareed Lawal vom TSV Gersthofen gewesen sein. Der spielt ansonsten eigentlich nur in der zweiten Mannschaft, wurde aufgrund seiner auffälligen Rasta-Frisur aber ebenfalls um das eine oder andere Selfie gebeten.

Icon Vergrößern Geduldig schrieben die FCA-Spieler (hier Mauro Hämmerle) Autogramme und gaben sich volksnah. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Geduldig schrieben die FCA-Spieler (hier Mauro Hämmerle) Autogramme und gaben sich volksnah. Foto: Marcus Merk

„Wahnsinn!“, fasste Gersthofens Fußball-Abteilungsleiter Rico Kornisch zusammen und zog restlos zufrieden Bilanz: „Das war eine rundum gelungene Veranstaltung. Die Zusammenarbeit mit dem FCA war stets auf Augenhöhe, keine Spur von Arroganz, sehr sympathisch“, äußerte er die Hoffnung, dass der Bundesligist doch bald wieder einmal in Gersthofen aufkreuzen würde. „Es muss ja kein Spiel gegen uns sein. Wir würden auch jedes andere Freundschaftsspiel ausrichten.“