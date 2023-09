Fußball

23.09.2023

Freundschaft ruht für 90 Minuten

Maximilian Kaiser (rechts) beginnt ein Sportstudium in Köln und fehlt dem TSV Meitingen. Foto: Ernst Mayer

Plus Der TSV Meitingen erwartet Aufsteiger SC Griesbeckerzell. Beide Trainer kennen sich.

Am Anfang haben Denis Buja und Matthias Kefer nach jedem Spieltag telefoniert. Der Trainer des TSV Meitingen hat seinen Kollegen vom Aufsteiger SC Griesbeckerzell mit wertvollen Tipps versorgt. Damit ist jetzt Schluss: Am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) treffen die beiden Kumpels, die einst gemeinsam den SV Echsheim gecoacht haben, mit ihren Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Nord aufeinander.

„Drei Punkte. Mehr nicht“, so blickt Buja auf den 5:1-Sieg beim TSV Rain II zurück. „Die Mannschaft hat gewollt, das hat man ihr angesehen. Aber jetzt geht es wieder bei 0:0 los.“ Wie der Lehrer in der Schule will er nun wöchentlich wiederholen und die Grundtugenden des Fußballs ansprechen. „Man muss einfach jedes Spiel mit der richtigen Einstellung angehen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

