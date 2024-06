Fünf Tore und Rot für den Torjäger

Warum der 5:1-Sieg des TSV Gersthofen einen Wermutstropfen beinhaltet. Landesliga-Aufsteiger SV Cosmos Aystetten startet mit 6:1-Sieg in die Vorbereitung.

Mit einem 6:1-Sieg gegen den VfR Neuburg ist der SV Cosmos Aystetten in die Vorbereitung gestartet. Auch der TSV Gersthofen zeigte sich beim 5:1 gegen den TSV Pfersee bestens in Form. lediglich der TSV Dinkelscherben musste im im Nachbarschaftsderby gegen Aufsteiger TSV Ziemetshausen eine Niederlage einstecken.

TSV Gersthofen - TSV Pfersee 5:1 (3:0). „Großteils zufrieden“, zeigte sich Gersthofens neuer Trainer Michael Panknin mit dem Auftritt seiner Elf gegen den Augsburger Kreisklassisten: „Wir haten den Gegner im Griiff. das Ergebnis war standesgemäß.“ Vor allem im ersten Durchgang lief der Ball wie am Schnürchen. Bereits nach sieben Minuten traf Fabian Bühler zum 1:0, drei Minuten später legte er mit dem Außenrist für Metus Curkoli auf, der nur noch einköpfen brauchte. Nach einem Doppelpass mit Bühler traf Jermaine Meilinger nur den Pfosten (35.). Spektakulär das 3:0: Eine Flanke von Neuzugang Antonio Stoykovski klatsche an den langen Innenpfosten und von dort ins Tor (38.). Nach dem Wechsel köpfte Kenan Kunalic nach einem Eckball von Meilinger zum 4:0 ein (51.). Auch der Ehrentreffer der Gäste war sehenswert: Jonathan Bommas setzte das Leder unhaltbar für Nachwuchskeeper Matthias Wengenmayr in den Winkel (62.). Das 5:1 markierte Dino Rekanovic nach schönem Zusammenspiel mit dem ebenfalls eingewechselten Kerem Bakar (67.). Einziger Wermutstropfen: Die Rote Karte für Fabian Bühler, der sich nach einem heftigen Foul gegen ihn, das nicht geahndet wurde, ebenso heftig beim Unparteiischen beschwerte. „Ärgerlich“, kommentierte Michael Panknin diese Szene. (oli)

SV Cosmos Aystetten - VfR Neuburg 6:1 (1:0). Gegen den Sechsten aus der Bezirksliga Nord ging es von Anfang an nur in eine Richtung. Die erste Viertelstunde hatten Kevin Makowski, Edward Schäfer und Fabian Krug schon die besten Möglichkeiten. Mit der einzigen Gästechance scheiterte Roberto Berky am guten Arthur Mayer. Der Führung durch Raphael Marksteiner ging ein weiter Flankenschlag von Spielertrainer Patrick Wurm voraus (28.). In der Halbzeit wechselte der Cosmos-Coach fünf Akteure ein. Schon der erste Angriff brachte das 2:0 durch den jungen Neuzugang Benjamin Isek. Filip Marjanovic vergab eine Riesenchance aus drei Metern (54.), eine Minute später machte es Stefan Simonovic besser - 3:0. Zwei Minuten später erhöhte Pascal Mader auf 4:0.. In der 62. Minute war dann die Abwehr kurz unaufmerksam und erlaube Mamadou Diallo den Ehrentreffer. Stefan Simonovic und Benjamin Isek erhöhten in der Schlussphase auf 6:1. (mb-)

TSV Ziemetshausen - TSV Dinkelscherben 2:1 (). Als das Spiel vereinbart wurde, war noch nicht abzusehen, dass beide Nachbarschaftsvereine in der Saison 2024/25 n er Bezirksliga Nord spielen. Deshalb wurde die Partie ganz an den Anfang der Vorbereitung gestellt. Vielleicht zu früh für den TSV Dinkelscherben, der schon nach 20 Minuten durch einen Treffer von Fabio Müller in Rückstand geriet. Im zweiten Durchgang erhöhte Tarik Music auf 2:0 für den Aufsteiger (64.). Der Anschlusstreffer durch Elias Seibold (82.) kam zu spät, um dem Spiel nochmals eine Wende zu geben. (AZ)