Fußball

01.10.2022

Für 19 Minuten auf dem zweiten Platz

In der Schlussphase verloren Paul Oliver Rettenmayer (rotes Trikot) und der TSV Neusäß die Orientierung.

Plus TSV Neusäß verliert das Verfolgerduell auf den letzten Drücker

Von Oliver Reiser

Bis zur 69. Minute stand der TSV Neusäß gestern Abend auf Platz zwei der Kreisliga Augsburg. Durch einen Treffer von Nelson Wongo in der 50. Minute führten die Lohwaldkicker im Verfolgerduell gegen die SpVgg Lagerlechfeld mit 1:0. Nach dem 1:1 durch Angelo Cena (70.) verloren die Schützlinge von Serkan Demharter in der Schlussphase etwas die Orientierung und mussten in der 89. Minute noch das 1:2 durch den eben eingewechselten Yannik Heinz hinnehmen. Damit übernahm Lagerlechfeld die Tabellenführung

