Fußball-Mädchen stürmen den Kaiserberg

Beim Tag des Mädchenfußballs des TSV Dinkelscherben wird auch eine Torfrau gesucht.

Der TSV Dinkelscherben veranstaltet am Samstag, 24. Juni, einen Tag des Mädchenfußballs auf dem Kaiserberg. Eingeladen sind alle Mädels im Alter zwischen fünf und 16 Jahren, die Spaß am Fußballspielen haben. „Egal ob Anfängerin oder etwas erfahrenere Spielerinnen, jeder ist willkommen“, sagt Anja Steppich, die den Aktionstag gemeinsam mit Christian Hildensperger organisiert. Los geht’s um 10 Uhr mit verschiedenen Übungen wie Passen, Dribbeln und Zielschießen. Nach der Mittagspause steht Mini-Fußball auf dem Programm. Auch ein Vertreter des Fußballbezirkes Schwaben wird vor Ort sein. Um die Teilnehmerinnen vorab in Gruppen einteilen zu können, wird um eine Anmeldung (per E-Mail unter maedchen@tsv-dinkelscherben.de oder telefonisch unter 0175/5869211) gebeten. Aber auch eine spontane Teilnahme ist möglich. Aktuell sind bereits 27 Nachwuchskickerinnen angemeldet.

Für die Saison 2023/24 plant der TSV Dinkelscherben, zusammen mit der SG Freihalden ein B-Juniorinnen-Team im Spielbetrieb zu melden. Hierfür wird noch dringend eine Torhüterin gesucht. „Wer keine Angst vor dem Ball hat und gut fangen kann, darf sich gerne einmal bei uns im Tor ausprobieren“, erklärt Steppich.

In Zukunft möchte der Verein wieder eigene Mädelsmannschaften aufbauen und sich so verstärkt für den Mädchenfußball engagieren, der sich derzeit im Aufwind befindet. (ilia)