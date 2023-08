Gablingen schießt sich mit 9:0-Sieg an die Tabellenspitze

Plus Kreisklasse Nordwest: Der SV Gablingen gewinnt 9:0 beim TSV Dinkelscherben II. Langweid gewinnt Neun-Tore-Spektakel bei der SpVgg Bärenkeller II.

In der Fußball-Kreisklasse Nordwest ist der SV Gablingen der erste Spitzenreiter. Die Schwarz-Weißen siegten 9:0 bei Dinkelscherbens Reserve. Der SV Thierhaupten musste sich im Heimspiel gegen den TSV Ustersbach 2:3 geschlagen geben.

TSV Dinkelscherben II - SV Gablingen 0:9 (0:7). Marco Baur eröffnete nach nur drei Minuten per Strafstoß den Gablinger Torreigen. Bis zur Pause schraubten die Gäst durch Treffer von Hannes Depner, Stefan Schnurrer, Jonas Elschner, zweimal Maximilian Krainik sowie Johannes Kiechl auf 0:7. Etwas ruhiger ließ es der SVG dann in Durchgang zwei angehen und legte noch zwei weitere Treffer durch Elias Schmid und Felix Ruf nach. - Zuschauer: 30. (AL)