Gablinger Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Plus Wichtiger Sieg des SV Gablingen im Kampf um Klassenerhalt.

Kein Blöße gaben sich die beiden Tabellenführer aus Welden und Diedorf. Beide konnten ihre Partien problemlos gewinnen. Abreißen lassen musste hingegen Verfolger Täfertingen nach einer 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim. Im Kampf um den Klassenerhalt konnte der SV Gablingen einen 2:1-Sieg gegen den TSV Steppach landen.