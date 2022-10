Gablinger Befreiungsschlag im Kellerduell

Plus Der SV Gablingen siegt bei der zweiten Garnitur des TSV Neusäß mit 7:2

In der Fußball-Kreisklasse-Nordwest konnte saich der SV Gablingen mit einem 7:1 beim TSV Neusäß II etwas Luft nach hinten verschaffen. Derweil siegte der SV Thierhaupten 2:1 in Langweid.