Gebrauchter Abend für den TSV Gersthofen

Plus Bei der 1:2-Heimniederlage des TSV Gersthofen gegen Kellerkind Griesbeckerzell war der Wurm drin

Nach drei Siegen in Folge hat es den TSV Gersthofen wieder erwischt. Die Ballonstädter unterlagen dem Tabellennachzügler der Fußball-Bezirksliga Nord, dem Aufsteiger SC Griesbeckerzell, in eigener Arena mit 1:2.

Irgendwie war der Wurm drin, an diesem Freitagabend. Das begann schon vor dem Anpfiff, als sich Robin Widmann, zuletzt Torschütze beim 1:0-Sieg in Meitingen, beim Aufwärmen verletzte. Der TSV Gersthofen hatte zwar während der gesamten ersten Halbzeit mehr vom Spiel, richtig zwingende Gelegenheiten waren allerdings nicht dabei. Zu ungenau und zu hektisch wurden die Angriffe nach vorne getragen.