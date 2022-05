Gelingt Aystetten noch die Rettung in die Relegation?

Plus Beim SV Cosmos Aystetten hofft man auf ein Wunder in der Landesliga. Doch dafür muss der Trainer erst eine Mannschaft zusammenkratzen. Doch es gibt Hoffnung.

Mit dem 2:0-Sieg gegen den FV Illertissen II hat der SV Cosmos Aystetten den letzten Strohhalm ergriffen und darf weiter auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Südwest hoffen. Dazu sind die Konjevic-Schützlinge aber auf jeden Fall auf fremde Hilfe angewiesen. Auch wenn sie die letzten beiden Spiele beim FC Ehekirchen (Samstag, 14 Uhr) und eine Woche später gegen den VfB Durach gewinnen sollten, dürfen die direkten Konkurrenten SV Bad Heilbrunn, VfR Neuburg oder FC Memmingen II keine oder nur noch wenige Punkte holen. Und eines ist auch klar: Der Klassenerhalt ist nur möglich, wenn zunächst einmal die Rettung in die Relegation gelingt.