Gelungene Premiere für den neuen Trainer

Plus Der TSV Gersthofen siegt im ersten Testspiel mit dem neuen Trainer Thomas Holzapfel gegen den Landesligisten Oberweikertshofen.

Am Montag hatte Thomas Holzapfel das erste Training geleitet, am Mittwochabend feierte der neue Trainer des TSV Gersthofen eine gelungene Premiere. Im ersten Testspiel besiegte der Nord-Bezirksligist den Landesligisten SC Oberweikertshofen mit 2:1. Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage mit der Trennung von den Yavuz-Brüdern und dem daraus resultierenden Rücktritt des Trainerduos Sebastian Hoffmann/Andreas Jenik (wir berichteten) war das Balsam auf die geschundene Fußball-Seele der Schwarz-Gelben.

Nach den Abgängen von Okan (pausiert) und Oktay Yavuz ( FC Stätzling), Aykut Atay (Suryoyoe Aramäer) und Malte Tjarks (SSV Margertshausen) haben mittlerweile auch die beiden Torhüter Jürgen Engelleiter und Niklas Gordy ihren Rücktritt erklärt. So stand Neuzugang Belmin Bojic (VfL Ecknach) zwischen den Pfosten. Auf der linken Seite verteidigte mit dem 19-jährigen Mario Mastev (ehemals Schwaben Augsburg Junioren, zuletzt ohne Verein) ein weiterer Neuzugang. Nach dem Wechsel kamen noch Robin Widmann (FC Stätzling) und Hrovje Bevanda (FC Gundelfingen) zum Einsatz.