Testspiele: Gelungener Aufgalopp für Aystetten und Gersthofen

Plus SV Cosmos Aystetten ertrotzt im ersten Testspiel Unentschieden gegen Bayernligisten, TSV Gersthofen besiegt oberbayerischen Bezirksligisten 4:1.

In ihren ersten Testspielen nach der Winterpause schlugen sich die Fußball-Landesligisten SV Cosmos Aystetten (1:1 beim Bayernligisten FC Gundelfingen) und TSV Gersthofen (4:1 gegen den oberbayerischen Bezirksligisten SC Oberweikertshofen) schon recht achtbar.