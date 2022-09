Gersthofen fehlt die Präzision

Plus Dem überraschenden Auswärtssieg des TSV Gersthofen in Ehekirchen folgt eine ernüchternde 0:2-Heimniederlage gegen den TSV Weißenburg.

Mit dem 4:0-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag beim FC Ehekirchen hatte der TSV Gersthofen für die Überraschung des Spieltags gesorgt und drei nicht eingeplante Bonuspunkte eingefahren. Nun wollte man im Kampf um den Klassenerhalt den TSV Weißenburg hinter sich lassen. Doch dieses Vorhaben misslang gründlich. Die Truppe von Trainer Gerhard Hildmann musste sich am Freitagabend den Gästen aus Mittelfranken mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.