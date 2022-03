Fußball

14.03.2022

Gersthofen kassiert die dritte Pleite in Folge

Plus Der TSV findet in der Landesliga Südwest nach der Winterpause nicht in Wettkampfmodus

Von Oliver Reiser

Der TSV Gersthofen kommt im Jahr 2022 nichts ins Gleis. Beim VfB Durach kassierte der Landesliga-Aufsteiger die dritte Niederlage im dritten Spiel. Obwohl die Hildmann-Schützlinge fast eine Stunde in Überzahl agierten, setzte es eine 1:2-Niederlage. Damit ist der TSV vor dem Landkreisderby gegen den SV Cosmos Aystetten am kommenden Freitag nur noch fünf Zähler von einem Abstiegs-Relegationsplatz entfernt.

