16:57 Uhr

Gersthofen suspendiert Hildmann: "Begründung macht keinen Sinn"

Plus Der TSV Gersthofen trennt sich überraschend von seinem Dauerbrenner. Der ist schwer enttäuscht und kann die Entscheidung des Vereins nicht nachvollziehen.

Von Jonathan Lyne

Zusätzliche Unruhe kann der TSV Gersthofen aktuell eigentlich nicht gebrauchen. Der Landesliga-Absteiger kassierte beim VfR Neuburg (0:1) zuletzt die fünfte Niederlage in Folge. Nicht auf dem Platz stand am Samstag ein Spieler, der sonst eigentlich immer spielt: Innenverteidiger und Routinier Michael Hildmann. Er wurde Ende der vergangenen Woche suspendiert.

Das ist vor allem deswegen überraschend, weil Hildmann in den vergangenen zwei Saisons nur eine einzige Partie verpasst. Meistens stand er über 90 Minuten auf dem Platz. Auch in der laufenden Saison fehlte er unter dem Trainer-Duo Sebastian Hoffmann und Andreas Jenik nur zehn Minuten - aufgrund einer Zeitstrafe. Der Verein hält sich zu der Entscheidung bedeckt. „Wir haben uns von ihm getrennt, das hat aber nichts mit ihm persönlich zu tun“, sagt Abteilungsleiter Klaus Assum. Genaue Gründe nennt er nicht, sagt aber: „Als ehemaliger Trainer ist es manchmal schwierig.“ In der vergangenen Saison war Hildmann noch spielender Co-Trainer - unter seinem Vater Gerhard.

