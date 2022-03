Fußball

28.03.2022

Gersthofer Galavorstellung in Memmingen

Plus Landesligist stoppt mit der besten Saisonleistung die "Mannschaft der Stunde"

Von Oliver Reiser

„Das war unser mit Abstand bisher bestes Spiel“, konstatierte Gerhard Hildmann seiner Mannschaft eine tadellose Leistung. „Kämpferisch, von der Aggressivität her, Laufbereitschaft, Taktik – es hat einfach alles hundertprozentig gepasst.“ Mit einem 2:0-Sieg hat der TSV Gersthofen nicht nur die zuletzt imposante Serie des FC Memmingen II (zehn Punkte aus den ersten vier Spielen im Jahr 2022) gestoppt, sondern einen Meilenstein in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga Südwest gelegt. Nach drei Niederlagen zum Auftakt ist der Aufsteiger mit dem zweiten Zu-Null-Sieg in Folge wieder im Gleis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

