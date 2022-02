Fußball

vor 30 Min.

Gersthofer Spieler stehen im Fokus

Plus Zwei Eigengewächse des Landesligisten TSV Gersthofen wechseln zum Bayernligisten FC Gundelfingen.

Von Walter Brugger und Oliver Reiser

Partien zwischen dem TSV Gersthofen und dem FC Gundelfingen zählen mittlerweile zum „Standardprogramm“ in der Vorbereitung, sommers wie winters stehen sich beide Teams regelmäßig gegenüber – wenn nicht Corona gerade einen Strich durch die Rechnung macht. Acht Tage vor dem geplanten Punktspielauftakt des FC Gundelfingen in der Bayernliga Süd testen die beiden Klubs ein weiteres Mal. Am Samstag treten sie um 15 Uhr auf dem Gundelfinger Nebenplatz gegeneinander an.

