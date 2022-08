Giftig und gallig im Fahrwasser bleiben

Plus Warum der Landesligist TSV Gersthofen derzeit froh ist, auf einen Routinier zurückgreifen zu können.

Trotz des zweiten Saisonsieges steckt der TSV Gersthofen noch immer auf einem der drei Abstiegs-Relegationsplätze fest. Im Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Oberweikertshofen (Freitag, 19 Uhr) wollen die Schützlinge von Trainer Gerhard Hildmann weiter daran arbeiten, den Sprung aus dem Tabellenkeller zu schaffen.